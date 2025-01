Monitoraggio delle acque:. M5S si attiva

"In seguito ai risultati del monitoraggio sulla presenza di sostanze pericolose per la salute nelle acque prelevate dalle fontane pubbliche, divulgati dall’associazione Greenpeace Italia, mi sono immediatamente attivata per chiedere alla Giunta regionale di monitorare la situazione marchigiana e provvedere di conseguenza". Lo ha annunciato la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Marta Ruggeri. "Nelle Marche Greenpeace Italia ha effettuato le analisi nelle città di Pesaro, Fano, Fabriano, Falconara, Ancona, Macerata, Civitanova, Fermo, Grottammare ed Ascoli. Positivi alla presenza di Pfas (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate ndr) sono stati dieci campioni su dodici prelievi, seppur nessuno supera l’attuale soglia limite di legge". Ruggeri ha ricordato che "le sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate, meglio note come Pfas, sono interferenti endocrini estremamente persistenti nel nostro organismo, e possono avere effetti negativi sulla salute, come danni al fegato, malattie della tiroide, obesità, problemi di fertilità e tumori maligni. La caratteristica che rende particolarmente pericolosi i Pfas è il fatto che si accumulano nel sangue e nel fegato, rendendosi così biologicamente più disponibili e con lunghi tempi di smaltimento dall’organismo. Inoltre, alcuni di questi composti possono attraversare la placenta, con la conseguenza che anche i neonati sono esposti a queste sostanze se contenute nel sangue materno". Sarà depositata un’interrogazione.