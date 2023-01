Monitoraggio delle antenne, sopralluoghi nei siti interessati

E’ partito il monitoraggio degli impianti radioelettrici a Osimo che tanto preoccupano i cittadini. Sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi nei siti oggetto di riconfigurazione e di nuova installazione in co-siting da parte dei vari gestori per verificare i livelli di campo elettromagnetico presenti nelle aree circostanti, confrontandoli con i valori di campo misurati nel 2020 e nel 2021. "In particolare nel 2022 si attendeva l’attivazione della nuova stazione radio base realizzata nel 2021, ubicata a Casenuove, in via Spinsanti, in corrispondenza della rotatoria antistante il capannone della Dea Car – spiega l’assessore all’Ambiente Michela Glorio –. L’impianto, installato dal gestore Iliad, non è ancora stato attivato, pertanto si procederà all’effettuazione dei rilievi di campo elettrico nelle aree già evidenziate nella relazione di monitoraggio relativa all’anno 2021, concordante coi rappresentanti della popolazione di Casenuove, non appena il gestore comunicherà l’avvenuta attivazione dell’impianto medesimo. I livelli di campo elettrico misurati, nei punti scelti nell’area circostante il sito Iliad ubicato a San Biagio in via del Fosso, sono risultati conformi a quanto previsto dalle normative attualmente vigenti. Dal confronto con i valori misurati nel 2020 si evince che i livelli di campo elettrico non hanno subito variazioni di rilievo".