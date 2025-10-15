Monopattini e cellulari: troppi incidenti

Troppi incidenti stradali e troppe morti. Il Comune e la polizia locale lanciano una campagna di comunicazione attraverso i social Facebook e Instagram per invitare i cittadini alla prudenza. "In città rallenta": questo il principale appello che verrà diffuso già a partire da oggi e insieme a locandine con scritto "la sicurezza dipende anche da te".

Dati alla mano infatti è emerso che nel 2024 la provincia di Ancona ha registrato ben 26 morti per incidenti stradali (a fronte di 3mila a livello nazionale) mentre i feriti sono stati 2.116. Nel corso del 2025 su 403 incidenti avvenuti nel capoluogo ben 2 sono risultati mortali e quasi 200 con feriti. Teatro degli scontri più gravi sono via Flaminia e il viale della Vittoria.

Le cause: la distrazione legata a uso di smartphone, ai navigatori e alle connessioni musicali e la velocità inadeguata rispetto al contesto urbano e periferico. A complicare il quadro c’è la convivenza con nuovi mezzi come i monopattini, in costante aumento e difficili da disciplinare perché non richiedono patente né assicurazione ma soltanto l’obbligo del casco.

I numeri degli incidenti sono elevati nonostante le azioni sanzionatorie, le raccomandazioni e le iniziative di prevenzione svolte a diversi livelli. Morti e feriti inoltre hanno un costo sociale e umano pesante che si ripercuote sulla comunità (25 milioni di euro la cifra stimata).

"Sulla strada – sottolinea Giovanni Zinni, assessore alla Mobilità e alla Polizia Locale - dobbiamo circolare in tanti, con mezzi pubblici e privati, perciò l’interesse ad una mobilità in sicurezza dovrebbe essere un obiettivo comune. L’appello che lanciamo è al senso di responsabilità di ciascuno affinché si metta alla guida in condizioni di lucidità e di consapevolezza".