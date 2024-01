Monopattini nel mirino: "Nella nostra città sono un’intrusione. E’ meglio evitarli"

"I monopattini? In una città complessa come Ancona, con la sua rete stradale dove è difficile applicare il concetto di mobilità ‘dolce’, per me rappresentano una intrusione". A dirlo è stato l’assessore Giovanni Zinni, impegnato in questi mesi alla realizzazione del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, rispondendo a una interrogazione della maggioranza. A presentarla è stato Francesco Andreani (Ripartiamo dai giovani), pronto a chiedere alla giunta la possibilità di un rapporto tra l’uso dei monopattini e la sicurezza stradale. Zinni non ha cercato di bypassare il tema: "Si tratta di un sistema di trasporto nuovo e per certi versi pericoloso, sebbene in questi mesi la polizia locale abbia rilevato appena due incidenti legati ai monopattini, senza contare quelli registrati dalle altre forze di polizia e i capitomboli vari. È simile alla bicicletta, ma ha una velocità allarmante. Ripeto, inseriti in una città difficile come la nostra, con le strade dove si corre troppo e dove è difficile per noi individuare tratti da trasformare in ‘Tratti 20 o 30km/h’, senza dimenticare le proteste degli automobilisti". Infine un accenno anche alle ciclabili: "Le eviteremo quando possibile, specie su reti stradali dove la velocità di percorrenza è elevata" ha concluso l’assessore Zinni.