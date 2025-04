Monossido in casa: salvati dal pianto del bimbo

Sono stati salvati dal pianto insistente del loro figlio, dai suoi rigurgiti. Non riuscivano a fermarlo né a capire cosa stesse succedendo in quel momento. Non sapevano di certo che erano conseguenti a un principio di intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è stato dato subito. Padre, madre e il piccolino di Fabriano sono stati ricoverati all’ospedale di Jesi. Le loro condizioni a oggi non sono state considerate tali da far temere per la propria incolumità. È accaduto l’altra notte attorno all’1.30: i genitori del bimbo, nordafricani, hanno chiamato il 118 dell’ospedale fabrianese perché il figlioletto vomitava e non smetteva mai di piangere. Anche loro, hanno detto al centralino, non si sentivano molto bene, senza spiegarsi il perché.

I sanitari hanno compreso subito che c’era qualcosa che non andava, e hanno allertato i carabinieri della compagnia cittadina i vigili del fuoco del distaccamento fabrianese. Attraverso l’apparecchiatura in dotazione, hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio in quantità importante all’interno della casa. Appurato ciò, la famiglia è stata immediatamente trasportata al vicino nosocomio per le cure del caso.

I pompieri e i carabinieri hanno prima fatto arieggiare l’appartamento e, contemporaneamente, allertato i tecnici della società che si occupa della rete del gas in città. E’ stata chiusa l’erogazione del gas e identificato in un malfunzionamento della caldaia posta all’interno della casa, l’origine dello sprigionamento del monossido di carbonio. La paura è stata tantissima e le conseguenze sarebbero state sicuramente molto più serie se il piccolo non avesse manifestato quei segnali evidenti di malessere. La corsa contro il tempo è stata fondamentale per scongiurare il peggio. L’intero quartiere è sotto choc.