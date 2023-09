Monsano, baby poliziotti per un giorno al Motorshow

Monsano (Ancona), 11 settembre 2023 – Anche la polizia al Motorshow Vallesina di Monsano per la gioia dei più piccoli e non solo. Sabato e domenica il personale del commissariato di Jesi e del reparto mobile ha partecipato con i veicoli di istituto Giulietta e fuoristrada. Tra esibizioni di stuntman ed esposizione di auto civili, anche la Polizia di Stato con la sua presenza ha inteso rimarcare l’importanza della sicurezza stradale nell’ottica della prioritaria prevenzione generale e controllo del territorio. A tutti i partecipanti, è stato raccomandato il rispetto delle norme comportamentali del codice della strada, specie per quel che attiene all’uso del telefonino durante la guida, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’obbligo di assicurare i veicoli e di avere con sé tutti i documenti di circolazione in corso di validità. Un accento particolare, è stato posto sulla problematica della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti che potrebbe causare incidenti irreparabili ed avere conseguenze tragiche. Da qui la corretta informazione nei confronti di giovani e adulti. I più piccoli, non hanno resistito al desiderio di salire a bordo dei mezzi improvvisandosi baby poliziotti per un giorno.