Monsano, divampano le fiamme nella stanza dell'hotel: evacuati 70 ospiti

Monsano (Ancona), 20 luglio 2023 - A fuoco una camera all’interno dell’hotel Pineta di Monsano: poco prima dell’una sono divampate le fiamme. La persona che occupava la camera ha lanciato l’allarme e grazie all’aiuto di altre persone presenti l’incendio è stato presto domato non senza danni alla stanza. Ingenti i danni alla camera, bruciato anche parte del mobilio ma nessun danno strutturale. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento jesino l’incendio era già stato attaccato dalle persone presenti nella struttura. I pompieri hanno proceduto alla completa estinzione e messa in sicurezza e verificato l’agibilità della struttura. Gli ospiti presenti nelle altre camere, una settantina, sono stati fatti uscire per verificare la salubrità dell’intera struttura e solo dopo aver appurato che non vi erano criticità, vigili del fuoco e carabinieri hanno consentito il rientro delle persone nelle proprie stanze. Una persona è stata trasportata all’ospedale Carlo Urbani per accertamenti, ma fortunatamente non sarebbe rimasta intossicata. È stata dimessa dopo poco.