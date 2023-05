Monsano, ecco il Palio di San Vincenzo

Torna il Palio di San Vincenzo, che compie 50 anni. Una tre giorni per ripercorrere costumi e tradizioni del piccolo centro della Vallesina, con il momento finale domani alle 22 quando esploderà lo spettacolo pirotecnico affiancato dal suggestivo "Incendio del Castello". Previsti stand gastronomici, mentre, nei locali della "Repubblica" sarà allestita la mostra fotografica dedicata ai momenti più importanti delle 50 edizioni. "Questa è una festa in piena di gioia e sano spirito competitivo che impegna tutta la cittadinanza – spiega il sindaco Roberto Campelli - nato per aggregare i cittadini, è un appuntamento che è cresciuto in questi 50 anni creando un grande momento di spettacolo, ma anche di coesione sociale. Ideata con la supervisione dell’allora parroco Don Savino Capogrossi, il Palio ha colto l’essenza della festa basata su costumi e giochi tipici di fine ottocento. Il tutto con la complicità dei nostri amici dei paesi gemellati austriaci e francesi". Tra le iniziative, oggi pomeriggio, il "Mini Palio" dei ragazzi, intitolato alla memoria di Don Savino Capogrossi e, per la prima volta, vedrà l’assegnazione materiale dell’effige del Santo come emblema della vittoria. Il concerto del gruppo musicale Le Bollicine animerà infine la serata (dalle 22) di oggi.