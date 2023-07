Monsano, un Albero Sradicato dal Vento Causa Disagi e Allagamenti

Bomba d’acqua, raffiche di vento e grandine: precipita un grosso albero e colpisce per fortuna solo di striscio un’auto. È accaduto ieri pomeriggio alle 15,30, nella zona industriale di Monsano, sulla Sp76 poco prima della Coppetella dove il grosso albero ha completamente sbarrato la trafficata arteria stradale che collega Jesi a Chiaravalle (all’ingresso della tipografia bBold).

Il conducente della vettura colpita fortunatamente non è rimasto ferito, anche se spaventato dal vedersi cadere addosso la grossa pianta completamente sradicatasi dal terreno.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo sotto la pioggia battente con la strada in gran parte allagata. Un albero è caduto anche in prossimità del parco I Maggio.

Numerosi gli interventi da parte di vigili del fuoco del distaccamento jesino, carabinieri e forze dell’ordine per rami caduti e allagamenti. Sono caduti diversi fulmini e black out si sono verificati a Jesi e in Vallesina con i semafori in tilt lungo il viale della Vittoria. Bidoni, sedie e rami in strada in tutta la zona. Numerosi i disagi e gli allagamenti.