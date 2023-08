Monsano va di folk: il festival a Jesi "Che forti i canti delle filandare"

Nella sua penultima giornata, la 38esima edizione del Monsano folk festival approderà a Jesi domani col sostegno del Comune e dell’assessorato alla cultura di Jesi e JesiEstate. Protagonisti Gastone Pietrucci (foto) e Macina trio nel concerto del ricordo e della memoria delle 19 nella chiesa di San Bernardo, con un programma montato in esclusiva per il Festival, "Il dovere della memoria", in ricordo di Armanda Animobono Mancini, grande voce della filanda jesina, a 35 anni dalla morte. Un concerto inedito, in acustica, intimo, emozionante, di grande pathos, questo che Pietrucci e il Trio offrono nel suggestivo spazio di uno dei più bei gioielli dell’arte barocca presente a Jesi nel ricordo struggente di Armanda. "Armanda (1912-1988), piccola, precisa, puntigliosa, determinata, in possesso di una memoria formidabile, tenace, sempre disponibile e pronta a cantare e ricordare.

Una delle voci più belle di tutta la mia raccolta – ha detto Pietrucci - Con Armanda e con le sue sorelle, Amalia (1917-1992) detta Astora, sarta, e Anita Animobono (1908-2006), ex filandara, ho registrato ininterrottamente dall’81 fino all’anno della sua morte. Vastissimo il repertorio di canti della filanda, dalle ballate più arcaiche agli ultimi canti di cantastorie. Armanda ha regalato a "La Macina" una serie di canti tra i più belli del suo repertorio, che ora con questo concerto a lei dedicato sarà replicato in acustica, solo con voce, chitarre, mandolino e contrabbasso, accompagnati dai ricordi di tutti i miei incontri con lei e le sue sorelle".

Da tutto questo ne viene fuori uno spaccato di vita delle filandare jesine, forti, determinate, grandi donne, protagoniste a tutto tondo della loro e della nostra storia.

Una storia minima, una microstoria, ma non per questo meno importante, soprattutto per le nuove generazioni, di quelle donne combattive e generose, alle quali l’incuria del tempo e l’indifferenza della società vorrebbe togliere memoria: "Questa società smemorata vuole togliere e cancellare ancora una volta non solo la loro voce ma anche il loro ricordo". L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Il Monsano folk si conclude domenica a Civitanova Marche.

Silvia Santini