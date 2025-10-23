Monsignor Zuppi:: "Sempre vicino ai giovani e alle famiglie"

Terminata la Celebrazione Eucaristica per le esequie del cardinale Menichelli, l’Arcivescovo di Ancona e Osimo, Angelo Spina, ha letto i testi dei telegrammi inviati da Papa Leone XIV e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana Cardinale Matteo Maria Zuppi che ha voluto partecipare al lutto della nostra comunità con queste parole inviate da Mons. Giuseppe Baturi segretario generale Cei: "Desidero ricordare il suo competente impegno quale membro della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università e della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita. Mi associo al suffragio per l’anima di questo nostro confratello defunto perché il Buon Pastore lo accolga nel suo regno di luce e di pace". Un impegno, quello sottolineato dal presidente della Cei che il Cardinale Menichelli ha, durante la sua vita, esteso anche alla vita delle istituzioni civili impegnandosi a essere sempre vicino agli amministratori locali.

"In questo momento la città di Ancona - ha detto al Carlino Simone Pizzi, presidente del Consiglio comunale - che ha avuto il privilegio di accoglierlo come pastore e padre, si raccoglie in un silenzio grato e commosso. Il Cardinale Menichelli ci lascia in eredità una parola che ha attraversato tutta la sua vita: Fedeltà. Fedeltà al Vangelo, fedeltà alla gente, alle famiglie, ai tanti volti della nostra città che lui ha accompagnato con attenzione umile, con ascolto profondo, con la pazienza generosa di chi conosce il dolore e sceglie, nonostante tutto, la speranza".

c. d.