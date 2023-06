Montaccini, il "super segretario" generale che ha in mano otto deleghe

Scade domani la proroga di sette giorni fissata dal neo sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, nei confronti dei dirigenti del Comune ancora in bilico. Dirigenti di ruolo e anche fiduciari della vecchia amministrazione a tempo determinato. Fino a quella scadenza le funzioni della maggior parte delle direzioni sono state assunte dal segretario generale, Giovanni Montaccini, lui stesso tra i possibili partenti. In questa fase il suo contratto sarà prorogato di alcune settimane o al massimo fino a settembre per consentire alla nuova squadra di governo di instaurarsi a Palazzo del Popolo potendo contare su una figura che conosce bene la macchina. Molto dipenderà dall’esito del giro di colloqui che Silvetti sta terminando proprio con i dirigenti rimasti che attendono di capire il loro destino. Montaccini, arrivato da Pesaro durante la giunta Mancinelli, potrebbe passare al Comune di Osimo, ma ogni scenario resta aperto. Ricordiamo che entro la prossima settimana potrebbe arrivare la nomina del nuovo comandante della polizia locale dopo che la precedente, Liliana Rovaldi, è stata posta a riposo. La dirigente del personale è tornata al Comune di Pesaro, da dove proveniva, il giorno dopo la proclamazione del nuovo sindaco in sala giunta e dunque, di fatto, con Silvetti non ha quasi neppure parlato. Dei dirigenti in bilico chi rischia è Roberta Alessandrini, al turismo ed eventi, voluta da Valeria Mancinelli, mentre appare sempre più saldo in sella Roberto Panariello alla direzione ambiente. Un’altra figura che andrà reperita e su cui la nuova amministrazione punta molto è quella del dirigente dell’informatica. Il precedente, l’ingegner Stefano Bruscoli, nominato l’anno scorso, svolgeva un servizio part-time con il Comune di Cattolica dove pare sia andato definitivamente. Tornando a Montaccini, in questi giorni tutti gli atti portano la sua firma, tra cui il via libera a una serie di assunzioni a tempo indeterminato programmate che rientrano nel turn-over. In questo momento Montaccini guida, sempre ad interim, la polizia locale, l’avvocatura, gare e appalti, servizi demografici, politiche sociali, turismo e gabinetto del sindaco, risorse umane e ovviamente la sua funzione primaria alla segreteria generale.