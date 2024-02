"Montacuto, il carcere ancora sovraffollato. Ecco la situazione"

"Situazione stazionaria negli istituti penitenziari marchigiani, con la conferma di un significativo sovraffollamento a Montacuto (Ancona, ndr) e Villa Fastiggi (Pesaro, ndr) e l’ormai cronica carenza di personale". Lo conferma il Garante regionale dei Diritti della persona delle Marche, Giancarlo Giulianelli, presentando nuovi e più dettagliati dati. Si sofferma anche sugli ultimi episodi registrati negli istituti, fino a quello verificatosi presso la Casa circondariale di Marino del Tronto ad Ascoli Piceno. "Purtroppo – evidenzia – dall’inizio dell’anno negli istituti si sono accavallate molte situazioni negative, alcune meno gravi di altre, ma pur sempre preoccupanti e da non sottovalutare. Questo impone di non abbassare la guardia e di vigilare costantemente". Al 31 gennaio 2024 (Report mensile del Ministero di Giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria), scrive il Garante, "risultano complessivamente presenti 902 (294 stranieri e 23 donne) detenuti, per una capienza di 837 unità. Nel computo complessivo va sempre tenuto in considerazione che un’ala della Casa di reclusione di Fossombrone risulta ancora chiusa per i lavori di ristrutturazione". In generale "sono 701 i detenuti con condanna definitiva, 118 in attesa di primo giudizio, 82 con condanna non definitiva (40 appellanti, 31 ricorrenti, 11 misti), 36 in semilibertà (di cui 5 stranieri).