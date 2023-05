Montaggio arredi in legno per costruzioni nautiche

Dieci addetti al montaggio e smontaggio di arredi in legno. Codice offerta 44556410. CPI Ancona. Email: [email protected] PEC: [email protected] Tel: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: dipendente. Fz Costruzioni nautiche e allestimenti srl di Pesaro, operante nel settore montaggio e modifica di arredi nautici su imbarcazioni extralusso, ricerca 10 montatori di arredi, falegnami e montatori di stand fieristici con esperienza pregressa acquisita anche in altri ambiti artigianali similari. Sede di lavoro: porto di Ancona. Mansioni: montaggio arredi in legno, lavori di falegnameria, montaggio di pannelli e strutture in legno, modifiche a manufatti in legno o similari. Requisiti: saper utilizzare avvitatore, strumenti manuali, squadratrice e troncatrice, conoscenza base della lingua italiana. Si prediligono le candidature di persone con età compresa tra 20 e 60 anni e domiciliate nella zona di Ancona. Tipologia contrattuale: da concordare con i candidati. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore) o part-time (35 ore). Inviare il curriculum a [email protected]