Montagne imbiancate, scatta il piano neve: "Sono 25 le aziende per il pronto intervento"

Il monte San Vicino è imbiancato (a circa mille metri sopra Pian dell’Elmo ieri c’erano un paio di centimetri di neve) e sono previste nevicate anche nelle prossime ore, incaricate 25 aziende per un pronto intervento. Sorvegliato speciale è il ghiaccio, specie per le prime ore delle prossime giornate per le quali al momento non sono stati diramati allerta meteo. "Nei prossimi giorni – spiegavano ieri dall’amministrazione comunale - sono attese precipitazioni nevose anche a quote basse. Nonostante non sia stata emessa un’allerta neve, abbiamo già predisposto il piano di intervento per affrontare questo periodo impegnativo dell’anno. Sono stati già acquistati materiali essenziali per la manutenzione stradale in caso di neve, come breccino e sale, e venticinque imprese private sono state incaricate della pulizia delle vie cittadine. Inoltre, sono stati preparati i mezzi comunali per la pulizia delle aree centrali e delle scuole, allertati i preposti ad intervenire con i mezzi spazzaneve nelle frazioni, e sono state allocate le risorse finanziarie necessarie per gestire la situazione".

L’amministrazione comunale ieri faceva sapere che sta "lavorando in stretta collaborazione con il gruppo comunale di protezione civile, il quale mostra sempre grande disponibilità e impegno nel contribuire fattivamente in queste situazioni di emergenza". "Grazie alle turbine – aggiungono - è possibile estendere la pulizia anche ai marciapiedi in caso di nevicate più intense". "È fondamentale - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta - monitorare e garantire l’accesso a scuole, ospedali e tutti i punti critici della città, in particolare nelle frazioni montane, che presentano maggiori difficoltà. In caso di precipitazioni nevose raccomandiamo inoltre - prosegue l’assessore - di spostarsi solo se dotati di mezzi adatti a condizioni di ghiaccio o neve". Fino a ieri pomeriggio la città della carta non era interessata dal fenomeno neve anche se le temperature si sono nettamente abbassate in queste ultime ore e le previsioni meteo preannunciato precipitazioni. Sorvegliate speciali sono le diverse frazioni che si trovano più in quota come Campodonico, Serradica, Belvedere e quelle alle pendici del Monte San Vicino, Poggio San Vicino e San Romualdo dove ad ogni inverno si registrano i maggiori disagi a causa di neve e ghiaccio.

Sara Ferreri