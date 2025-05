Montascale per alunni disabili e tendaggi alle Sabin e alla Savio

Un montascale per permettere ad alunni con grave disabilità di accedere alla palestra e alla mensa e cinquantasei tende a rullo, di cui quattro per portefinestre, per garantire un efficace schermo dal sole e dal calore e quindi una migliore vivibilità degli spazi per bambini e insegnanti. È l’importante fornitura, per un costo di quasi 30mila euro, concretizzata grazie a una sponsorizzazione tecnica di cui hanno beneficiato le scuole dell’infanzia Sabin (il montascale) e primaria Domenico Savio (le tende) da parte della ditta Cimas che rifornisce le mense comunali di Ancona e delle Marche, dalle scuole primarie fino all’università: "Una acquisizione di grande utilità per tutti gli alunni dei due plessi che ospitano una popolazione scolastica numerosa ed eterogenea, ampliata in futuro con l’apertura di un asilo nido in costruzione per ampliare l’offerta formativa" ha sottolineato l’assessore alle politiche educative Antonella Andreoli. Gli edifici "accolgono anche attività pomeridiane - ha sottolineato il dirigente Sallese – , quali corsi di recupero, laboratori teatrali"