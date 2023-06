Montatore di mobili in abitazioni private

Qualifica: montatore di mobili presso i clienti. Codice offerta 467741. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona Email:[email protected]:[email protected] Telefono: 0712137532. Orazietti arredamenti di Camerata Picena (An) ricerca 1 addettoa alle consegne e montaggio mobili e arredamenti presso abitazioni private con esperienza nel montaggio mobili. Conoscenze tecniche: avvitatori e trapani, seghetti alternativi, livelle, utensili a mano e misurazioni con flessometro. preferibile eta’ compresa tra 20 e 30 anni. Indispensabile il domicilio nel comune di Camerata picena (An) o limitrofi. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile, rinnovabile o apprendistato. Orario di lavoro settimanale: tempo pieno (40 ore). Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] tel 071946062