Montatore e riparatore di contatori, ecco sei posti

Data scadenza: 161223. Numero Candidati: sei. Qualifica: montatore e riparatore di contatori per acqua e gas. Codice offerta 4974013. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Sologas srl ricerca per la sede di Ancona sei installatori di contatori acqua, gas e moduli radio anche senza esperienza. Mansioni: installazionesostituzione contatori acquagas e moduli radio, comunicazione uffici back-office e ente committente. Richiesta buona manualità, patente b, disponibilità a trasferte in ambito provinciale e regionale, dimestichezza con tablet e palmari e ottima conoscenza della lingua italiana. Titolo di studio: licenza scuola media inferiore. Preferibile età compresa tra 19 e 59 anni e domicilio nel comune di Ancona e provincia. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali-lunedìvenerdì dalle 8 alle 17). Per candidarsi inviare il curriculum a guariso.sologas@gmail.com.