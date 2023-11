Monte Roberto, rogo nella notte: in fiamme uno stabilimento che produce porte

Monte Roberto (Ancona), 24 novembre 2023 – Un inferno di fiamme e fumo scoppiato nella notte nella zona industriale. I vigili del fuoco stanno intervenendo dall’una e un quarto a Pianello Vallesina di Monte Roberto per un incendio che ha coinvolto un capannone industriale all’interno del quale si producono porte. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Jesi, Ancona e Arcevia con tre autobotti, autoscala e in supporto un automezzo dotato di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. I pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio con l’ausilio di liquido schiumogeno e stanno mettendo la zona in sicurezza. Al momento non risultano persone intossiccate o coinvolte. Ma sono ingentissimi i danni e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro da questa notte per la messa in sicurezza. Sul posto sono sopraggiunti tempestivamente anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Ancora da accertare le cause del rogo scoppiato in piena notte.