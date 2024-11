Monte Roberto, stop alle truffe summit del sindaco e dei carabinieri con la gente

Monte Roberto (Ancona), 7 novembre 2024 - Il Comune di Monte Roberto, in collaborazione con le forze dell’ordine, organizza un incontro informativo gratuito rivolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, per “sensibilizzare sul grave problema delle truffe telefoniche, online e porta a porta”. L’evento si terrà giovedì prossimo alle 10 al centro polivalente “M. Rossini”. “Le truffe, telefoniche, online e non solo – spiegano dall’amministrazione comunale guidata da Lorenzo Focante - sono in costante aumento e gli anziani rappresentano spesso un bersaglio facile per i truffatori. Durante l’incontro, esperti delle Forze dell’ordine illustreranno le modalità più comuni con cui vengono perpetrate queste truffe, fornendo consigli pratici e utili per difendersi. I cittadini saranno informati sulle tipologie più comuni di truffe, sui loro meccanismi, sui probabili rischi ad esse connessi e sensibilizzati sull’importanza di essere vigili e non fidarsi ciecamente. Saranno inoltre indicate le procedure da seguire per denunciare un tentativo di truffa. Interverrà il comandante della compagnia carabinieri di Jesi Maggiore Balsamo Elpidio.