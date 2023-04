Incidente a Monte Roberto, tampona e l'auto prende fuoco: tre feriti

Monte Roberto (Ancona), 18 aprile 2023 - Tampona l’auto che la precede e la sua prende fuoco: sotto choc ma solo lievemente ferita 24enne. È accaduto nel primo pomeriggio, alle 14,45 sulla SP9 in zona Sant’Apollinare (poco dopo il supermercato Gala) di Monte Roberto in direzione Staffolo. Sul posto 118 con la croce Verde di Cupramontana e i vigili del fuoco del distaccamento jesino. La squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ha provveduto a spegnere le fiamme dalla Seat Ibiza e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Ferite anche conducente e passeggero della Ford Focus station wagon tamponata, due donne di mezza età trasportate al pronto soccorso dell’Urbani per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per far defluire il traffico. Praticamente da buttare la Seat Ibiza. In tarda mattinata si è registrato un altro tamponamento tra auto a Jesi sul ponte San Carlo: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.