Monte San Vito, pusher trovato con oltre 2 chili di droga: arrestato

Monte San Vito (Ancona), 21 febbraio 2024 – Trovato con oltre due chili di droga, materiale per il confezionamento e 8.750 euro contanti: arrestato dai carabinieri pusher 23enne. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti per il fine settimana dalla compagnia carabinieri di Jesi il 23enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. E’ avvenuto nel primo pomeriggio di sabato quando i carabinieri della stazione di Monte San Vito hanno proceduto al controllo del ventitreenne notato a Monte San Vito a bordo un'autovettura condotta da persona risultata poi essere estranea ai fatti. Il nervosismo sin da subito tradito dal giovane ha determinato i militari a procedere a perquisizione personale che ha consentito di trovare a tre dosi di cocaina del peso complessivo di 2,7 grammi e dei frammenti di hashish del peso complessivo di 1,4 grammi nascosti in un pacchetto di sigarette. L'attività di ricerca è stata estesa quindi alla relativa abitazione dove sono stati trovati 1,9 chili di hashish, 122 grammi di cocaina un bilancino elettronico di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Oltre a tutto ciò è stata trovata dai militari anche la somma contante di 8.750 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio. Il 23enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Le sostanze sequestrate qualora immesse sul mercato avrebbero fruttato ben 40mila euro.