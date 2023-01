Writers arrestati in India, rientrano in Italia quattro mesi dopo

I quattro writer arrestati in India

Monte San Vito (Ancona), 31 gennaio 2023 – Tornano in Italia i quattro writer arrestati lo scorso 2 ottobre in India per avere imbrattato con dei graffiti carrozze della metropolitana di Ahmedabad, la capitale del Gujarat. Dopo quasi quattro mesi l’autorità giudiziaria indiana ha concesso il rimpatrio, anche se il procedimento legale è ancora in corso. In queste ore il 29enne di Monte San Vito Sacha Baldo, Gianluca Cudini 24 anni di Tortoreto, Daniele Starinieri 21enne di Spoltore e Paolo Capecci, 27, di Grottammare sono in volo per l'Italia. Atterreranno a Roma, domattina, i quattro writers italiani, assistiti dall'avvocato Vito Morena, e affiancati costantemente dal consolato italiano di Mumbai. I quattro writers, originari dell'Abruzzo e delle Marche, hanno ottenuto dalle autorità indiane il permesso di rientrare grazie alla loro immediata dichiarazione di avere sbagliato e all'atteggiamento pacato con cui hanno convinto gli inquirenti di non avere voluto compiere gesti terroristici. Le famiglie erano state informate degli sviluppi decisivi della vicenda e della prossima partenza nel fine settimana, nel corso di un collegamento video. Fonti del Consolato italiano di Mumbai confermano che per tutto il periodo in cui sono rimasti agli arresti domiciliari i quattro sono stati trattati bene...