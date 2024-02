Monte Strega, il caso fotovoltaico: "Serve una verifica archeologica"

No ai nuovi campi fotovoltaici ai piedi del Monte Strega, il Comitato chiede al ministero e alla Soprintendenza l’avvio della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico (Vpia, ex Viarch) sull’area di Monterosso stazione. La richiesta è arrivata sul tavolo del direttore del segretariato generale Mic per le Marche del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona, Pesaro e Urbino architetto Cecilia Calorosi.

"La richiesta viene inoltrata – scrivono dal Comitato – perché sia valutata, nelle forme stabilite dalle apposite normative, la rilevanza archeologica di suddetta area".

Inviata anche una relazione a carattere storico, una dichiarazione della direzione nazionale dei gruppi Archeologici d’Italia. "È di qualche settimana fa – rimarcano dal Comitato – la dichiarazione della direzione nazionale dei ‘Gruppi Archeologici d’Italia’ che esprime ‘viva preoccupazione per la possibile perdita storico-archeologica di un territorio fortemente indiziato ma mai adeguatamente e scientificamente indagato’, ritenendo di fondamentale importanza, ‘prima di ogni altra qualsiasi decisione, che sia avviato l’iter di archeologia preventiva nell’area indicata per la progettazione di nuovi campi fotovoltaici’. Che includerebbero comunque un dettagliato studio di ‘impatto ambientale’ il quale in questo caso ci sembra devastante rispetto alla valenza storico-naturalistica e paesaggistica dei terreni indicati".