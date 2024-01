Montecarotto in festa per i 100 anni di Fulvia

Fine d’anno con uno straordinario traguardo: Fulvia Coppa nei giorni scorsi ha spento 100 candeline a Montecarotto.

"Abbiamo chiuso l’anno in bellezza – commentano dall’amministrazione comunale - rinnovando i nostri auguri per i 100 anni di Fulvia Coppa. Tanti auguri a nonna Fulvia dall’Amministrazione comunale e dalla parrocchia per le sue 100 candeline, spente insieme alla famiglia nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre".

A fare visita alla nonnina anche il sindaco Giuseppe Paoloni che con il tricolore indosso le ha consegnato una targa. Una giornata di grandi emozioni per la centenaria che vive in via Circonvallazione, accanto alla figlia Annamaria e al genero Francesco. Per l’occasione sono andati a farle gli auguri i nipotini e la bisnipotina orgogliosi di avere una super nonna. "Evviva Fulvia, cento di questi giorni" concludono dall’amministrazione comunale guidata dalla lista Montecarotto in Comune. A nonna Fulvia vanno anche gli auguri del Carlino.

sa.fe.