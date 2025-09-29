Montecchio Gallo in vetta. Broso manda ko l’Urbino

SPORT GALLO 1 URBINO 0

GALLO: Cerretani, Camilloni, Notariale, Dominici, Paglia (41’ st Carta), Nobili, Torelli (46’ st Mistura), Magnanelli, Broso (34’ st Rivi), Sylla (21’ st Montagna), Sollaku (34’ st Peroni). All. Protti

URBINO: Bartolini, Nisi, Gurini (9’ st Altobello), Morelli, Mazzaferri (43’ st Innocenti), Riggioni, De Sanctis (16’ pt Boccioletti), Franca (1’ st Vagnarelli), Fiorani, Palazzi (30’ st Eco), Natale. All. Mariani

Arbitro: Hrlovic di Venezia

Rete: 32’ pt Broso

Note: Spett. 800 circa; ammoniti Sollaku, Franca, Dominici, Morelli, Mistura; angoli 3-7; rec.: 3’-6’

Gara spettacolare ricca di emozioni quella giocata dalle due squadre, ma a spuntarla solo i locali che la sbloccano nella prima frazione e conquistano i tre punti. Nel primo tempo i locali hanno il controllo del gioco e hanno la prima ghiotta occasione al 20’ con Torelli che da corner di Paglia raccoglie un assist di Dominici e impatta a centro area ma la traversa gli nega la gioia del goal. Alla mezz’ora ancora locali in avanti ma la conclusione di Notariale è parata comodamente da Bartolini. Poi arriva l’episodio che decide la gara, palla alzata in area dal lato destro da Sylla per Broso che ci crede e va a saltare su Bartolini in uscita che risulta non impeccabile nel goal vittoria del Montecchio Gallo. Passano dieci minuti quando Paglia da calcio di punizione impegna severamente Bartolini che toglie la palla dal sette. A cinque dal termine è l’ex Fiorani a far tremare il pubblico di casa quando scappa alla difesa e con il mancino calcia in diagonale sul palo della porta di Cerretani. Allo scadere della prima frazione Sollaku prova a chiudere l’incontro quando in area salta prima Nisi poi Mazzaferri e con un lob supera Bartolini ma la sua palla lambisce la traversa. Nella ripresa girandola di cambi per l’Urbino che cambia volto ma non riesce ad incidere pur avendo il predominio del gioco. Il Montecchio avrebbe la possibilità per chiuderla ma Magnanelli da cross di Notariale centra l’incrocio dei pali con un colpo di testa.