Monteluce, la Casa di Comunità. Cantiere pronto a ripartire. Ma è una corsa contro il tempo

I lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Monteluce dovrebbero riprendere nei prossimi giorni. Filtra ottimismo in queste ore in Regione, dopo che le opere in pratica dallo scorso inverno, non sono mai iniziate nonostante le presentazioni in "pompa magna". La Asl 1 continua a fare pressing sull’impresa e a quanto pare il cantiere dovrebbe partire a breve, anche perché i tempi sono strettissimi ormai e la perdita dei fondi Pnrr non è più una lontana ipotesi.

E due atti "gemelli" saranno presentati in Assemblea legislativa dell’Umbria e in Consiglio comunale a Perugia sulla "Casa di comunità di Monteluce", per attuare tutte le iniziative al fine di completarne la realizzazione entro i tempi stabiliti dal Pnrr. Ad annunciarlo la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, che ha illustrato la sua mozione messa in calendario per la seduta di giovedì dell’Aula. Al suo fianco il consigliere comunale Federico Maria Phellas, presentatore di un analogo atto a Palazzo dei Priori (approvato ieri) insieme agli altri capigruppo di maggioranza.

Per Bistocchi "è necessario che la Giunta regionale si attivi assicurando il completamento dei lavori per dotare la città e la regione di un presidio sanitario moderno e funzionale". "Abbiamo scelto la formula della mozione e non dell’interrogazione - ha aggiunto - perché questa consente all’intero Consiglio e alla Giunta di prendere parte al dibattito, ma soprattutto con questo atto si assumono degli impegni". Un impegno per Monteluce che, sempre per Bistocchi, "non viene improvvisato oggi perché questi sono atti che proseguono un lungo percorso sul territorio". "Amministrazioni di diversi colori politici hanno provato a dare risposte perché i territori non sono di destra e di sinistra ma sono di chi li vive" ha ancora affermato. Durante l’incontro, la consigliera regionale del Partito democratico ha anche ricostruito le vicende legate all’accordo di programma firmato nel 2006 da Regione Umbria, Provincia e Comune di Perugia, Università degli Studi e Azienda ospedaliera di Perugia per la riqualificazione dell’area ex Policlinico Monteluce.

E proprio nell’ambito di quell’intervento, nel 2014 è stato previsto di spostare il Centro di salute di via XIV Settembre nella struttura denominata padiglione E. La presidente Bistocchi ha poi ricordato che più recentemente, a febbraio 2025, sono stati affidati i lavori per la realizzazione della nuova Casa di Comunità e il primo aprile sono iniziati i lavori, della durata stimata di un anno, per un intervento finanziato attraverso il Pnrr con un contributo di circa 6 milioni di euro: "I lavori però sono fermi alle opere di pre-cantierizzazione e vari solleciti sono già stati inviati dalla Usl Umbria 1 alla ditta appaltatrice".