Montemarciano, 200 alla cena per il comitato di solidarietà

In 200 alla cena organizzata per raccogliere fondi da destinare al Comitato di solidarietà, nato nel 2010 e composto da Comune di Montemarciano, Avis, Caritas parrocchiali e Coordinamento solidarietà e autosviluppo, con lo scopo di intervenire in situazioni urgenti di fragilità socioeconomica. Presenti anche dieci ospiti della locale casa di riposo. "La somma raccolta – spiega il sindaco Maurizio Grilli - grazie alla generosità dei partecipanti è stata pari a 4.500 euro, da cui andranno detratte solo le spese per l’acquisto del cibo, preparato dai volontari. Ogni anno, i componenti del comitato versano ciascuno una quota per poter affrontare interventi sociali estemporanei e urgenti in favore di cittadini montemarcianesi in condizioni di difficoltà. Negli anni, con questi fondi di emergenza sono state pagate bollette di utenze, ma anche visite odontoiatriche, protesi dentarie, occhiali, contributi per lo sport e lo svago dei bambini, visite per accertamento di invalidità e trasporti sanitari".