Montemarciano, 3 giorni dedicati ai suoi poeti

Una tre giorni di Festival per omaggiare il borgo storico di Montemarciano e i suoi poeti. Il Festival Marche Storie, giunto alla sua quinta edizione, propone nelle giornate 17, 18 e 19 ottobre la tappa di Montemarciano, che per la prima volta, grazie al riconoscimento regionale di "borgo storico", entra nel calendario della manifestazione regionale. Il Festival che quest’anno vuole celebrare la poesia e i teatri antichi, vede il borgo collinare di fronte all’Adriatico, impegnato in una ricca programmazione di eventi, per lo più gratuiti, che suggelleranno il weekend di metà ottobre.

"Montemarciano un borgo di poeti", è stata chiamata così la kermesse in cui la poesia e i poeti saranno i protagonisti. Si inizierà il 17 ottobre al foyer del teatro Alfieri (ore 17.30) con un incontro con i poeti. L’obiettivo è "offrire uno spazio pubblico a questa forma d’arte coinvolgendo anche persone appassionate che si diletteranno con la letteratura in versi".

La manifestazione sarà diretta da Filippo Paolasini, già ideatore dei "Metti un martedì in via Falcinelli" che, ancora una volta, collaborerà con associazioni presenti sul territorio oltrechè con alcune delle figure di spicco della cultura come: Gastone Pietrucci-La Macina, Davide Caprari cantautore montemarcianese e Mattia Bastari guida naturalistica/ambientale escursionistica e il circolo letterario tutto al femminile "Al termine dell’Universo".