Montemarciano, al via la nuova pista ciclabile. Arrivano 3,5 milioni

Al via l’iter burocratico per la realizzazione del tratto di Ciclovia Adriatica nell’intero tratto del lungomare di Montemarciano. È di 3,5 milioni di euro l’importo dei fondi statali assegnati dalla Regione Marche al Comune di Montemarciano per realizzare l’opera in tempi stretti: il termine dei lavori è fissato per il 30 giugno 2026. "L’opportunità è grande ma le incognite non mancano e sono rilevanti – spiega l’Amministrazione di Montemarciano in un comunicato - Per questo abbiamo chiesto supporto alla Regione per gestire un’operazione così complessa, anche in virtù dei lavori di ripascimento che riprenderanno ad ottobre 2025 e termineranno a fine marzo 2026: ciò significa che i lavori di realizzazione della Ciclovia potranno iniziare solo ad aprile prossimo. C’è consapevolezza, sia tra gli amministratori che tra i tecnici comunali, sulle difficoltà di terminare l’opera nei tempi previsti, ma non potevamo rinunciare al finanziamento e ad una opportunità così importante". L’appello alla Regione per lavorare insieme nella realizzazione del progetto: L’auspicio è fin da ora che i tempi di ultimazione lavori ottengano una congrua deroga, perché la data del 30 giugno 2026 mette in difficoltà anche Enti locali più grandi e attrezzati del nostro".