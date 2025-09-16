La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaMontemarciano, al via la nuova pista ciclabile. Arrivano 3,5 milioni
16 set 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Montemarciano, al via la nuova pista ciclabile. Arrivano 3,5 milioni

Montemarciano, al via la nuova pista ciclabile. Arrivano 3,5 milioni

Al via l’iter burocratico per la realizzazione del tratto di Ciclovia Adriatica nell’intero tratto del lungomare di Montemarciano. È di...

La ciclabile a Marzocca

La ciclabile a Marzocca

Per approfondire:

Al via l’iter burocratico per la realizzazione del tratto di Ciclovia Adriatica nell’intero tratto del lungomare di Montemarciano. È di 3,5 milioni di euro l’importo dei fondi statali assegnati dalla Regione Marche al Comune di Montemarciano per realizzare l’opera in tempi stretti: il termine dei lavori è fissato per il 30 giugno 2026. "L’opportunità è grande ma le incognite non mancano e sono rilevanti – spiega l’Amministrazione di Montemarciano in un comunicato - Per questo abbiamo chiesto supporto alla Regione per gestire un’operazione così complessa, anche in virtù dei lavori di ripascimento che riprenderanno ad ottobre 2025 e termineranno a fine marzo 2026: ciò significa che i lavori di realizzazione della Ciclovia potranno iniziare solo ad aprile prossimo. C’è consapevolezza, sia tra gli amministratori che tra i tecnici comunali, sulle difficoltà di terminare l’opera nei tempi previsti, ma non potevamo rinunciare al finanziamento e ad una opportunità così importante". L’appello alla Regione per lavorare insieme nella realizzazione del progetto: L’auspicio è fin da ora che i tempi di ultimazione lavori ottengano una congrua deroga, perché la data del 30 giugno 2026 mette in difficoltà anche Enti locali più grandi e attrezzati del nostro".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata