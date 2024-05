Montemarciano, chiodo fisso Promozione

Il Montemarciano ci riprova a risalire in Promozione. A distanza di due anni dal ko nei playoff di Prima Categoria a Fabriano contro la Cagliese. La squadra di Caccia stavolta se la vedrà contro l’Athletico Tavullia (sabato al Mancini di Fano, ore 16:30) che domenica nell’ultimo atto del girone A ha avuto la meglio di misura dell’Avis Montecalvo, in trasferta. Come aveva fatto il giorno prima il Montemarciano (Prima Categoria, girone B) sul campo della Real Cameranese. Con due gol nel primo tempo: di Giancamilli prima e Gorini poi complice una deviazione di un difensore della Real che hanno permesso al ‘’Monte’’ di espugnare il Montenovo di Camerano. "Abbiamo approcciato bene la partita segnando due gol in un primo tempo dove abbiamo fatto bene, non rischiando niente - il pensiero di Cristiano Caccia, allenatore del Montemarciano -. Poi nel secondo ci attendevamo la reazione e un qualcosa di diverso da parte della Real Cameranese, mentre noi giocavamo di rimessa anche se abbiamo avuto anche alcune palle per il terzo gol. Un paio di volte abbiamo rischiato, abbiamo subito la rete nel reupero, ma alla fine siamo riusciti a conquistare la vittoria in una bella partita". E prima di pensare alla prossima sfida mister Caccia fa i complimenti alla Real Cameranese. "Per l’intera stagione che ha disputato. Non è semplice portare avanti due cammini paralleli (finalista anche in Coppa Marche, ndr) come hanno fatto loro, con una rosa di ragazzi davvero valida e di alto livello". Adesso però testa all’ultimo atto playoff, contro il Tavullia. Il Montemarciano non vorrà sbagliare un’altra volta "visto che due anni fa siamo rimasti scottati" chiude l’allenatore dorico.