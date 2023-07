MONTEMARCIANO, Cittadini chiedono ripristino fermate bus, Comune attende intervento Regione

Soppressione delle fermate bus alla frazione Marcianella, il Comune attende l’intervento della Regione per la risoluzione della vicenda. E i cittadini chiedono il ripristino delle fermate.

La problematica si è creata con la soppressione, mesi fa, da parte di Anas, delle due fermate che sorgevano lungo la SS16 in località Marcianella. La decisione della soppressione, a seguito del crollo di un vecchio rudere adiacente alla carreggiata e di alcune criticità relative alla posizione della fermata che secondo Anas non avrebbe rispettato il Codice della Strada. L’Amministrazione Comunale si è fin da subito attivata per trovare una soluzione alternativa, proponendo di posizionare le nuove fermate all’ingresso del quartiere Marcianella, su un’area di proprietà comunale e adiacente ai giardini pubblici. Le due fermate garantiscono agli utenti di raggiungerle in sicurezza, senza dover attraversare la Statale (come avveniva invece per le fermate della Marcianella, oltretutto in assenza di attraversamento pedonale). I residenti della Marcianella e Gelso hanno anche stilato una petizione con oltre 330 firme, presentata all’Amministrazione Comunale "con cui chiediamo – dice il portavoce e primo firmatario, Giuseppe Loreto - un intervento di ripristino delle due fermate e una tutela da parte dell’Ente verso noi residenti della Marcianella e del Gelso che ci sentiamo penalizzati negli spostamenti con i mezzi pubblici dopo questa soppressione".