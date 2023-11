Montemarciano, l’ultimo saluto a Di Francesco

Si è spento Stefano di Francesco, il presidente onorario della banda cittadina di Montemarciano. Aveva 92 anni. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa San Pietro Apostolo di Montemarciano. "il sindaco e l’Amministrazione comunale, certi di rappresentare anche i sentimenti dell’intera comunità montemarcianese, partecipano commossi al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Stefano De Francesco, protagonista per tantissimi anni della vita culturale del territorio, decano dei bandisti locali, presidente onorario della banda musicale Gastone Greganti e cittadino benemerito del nostro Comune per meriti artistici e associativi" - il messaggio di cordoglio del Comune di Montemarciano – Un vero e proprio punto di riferimento per l’intera città di Montemarciano dov’era conosciuto da tutti e dove, nella mattinata di ieri si è diffusa la triste notizia. Un musicista vero, Stefano di Francesco suonava oltre ad essere il presidente, suonava anche la tromba. Molto conosciuta anche la moglie Franca Balducci, titolare di una lavanderia e scomparsa nel 2017. Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore: lascia figli Giovanni, Lucia e Marco, le nuore Giovanna e Francesca, il genero Manlio e i nipoti Irene, Francesco, Niccolò, Leonardo, Jacopo.