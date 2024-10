Montemarciano sarà più sicura grazie a cinque nuove telecamere

Rimane alta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Montemarciano sul tema della sicurezza: verranno presto installate 5 nuove telecamere, che si andranno ad aggiungere alle 37 già in funzione, nei seguenti punti: via Marzocca altezza ingresso località Gelso, via Santa Veneranda intersezione via Gualdo, via Alberici intersezione via Buzzetto, via Ronco intersezione via Alberici, SS 16 fronte piazza Magellano. Il sistema di videosorveglianza comunale prevede il posizionamento di telecamere lungo le principali arterie di accesso al territorio comunale, nonché telecamere abilitate esclusivamente alla lettura di targhe, le quali permettono un costante controllo dei veicoli in transito fornendo quindi importanti elementi che consentono di elevare sempre di più il livello di sicurezza, per esempio nel verificare gli spostamenti sul territorio di determinati veicoli utilizzati per scopi illeciti o comunque sospetti. Ad oggi, numerose richieste sono pervenute da parte dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, alcune delle quali hanno permesso di reprimere fenomeni di spaccio di stupefacenti, furti, omicidi stradali ed altri delitti. Presenti anche telecamere mobili utilizzate per l’abbandono dei rifiuti.