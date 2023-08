Monterosso e fotovoltaico, scattano le diffide

No ai campi di fotovoltaico a Monterosso stazione: scattano le diffide. Ieri si è svolta la conferenza dei servizi che ha acquisito pareri e rinviato alla prossima seduta di settembre la decisione. Ma intanto il comitato Monte Strega, tramite l’avvocato Maria Raffaella Mazzi, ha inviato diffide ad Arpam, Sovrintendenza, Regione, Provincia, Comune, VivaServizi e ministero. Diffide in cui il comitato, forte di 1.500 firme raccolte contro i nuovi impianti fotovoltaici illustra i perché del no. "È falsa – scrivono – l’affermazione della ditta istante solar Challenge secondo la quale il sito in esame non ricade in alcuna area identificata per rilevanza dei valori paesaggistici e ambientali". Per il comitato "l’impianto ricade nell’area individuata come unità di passaggio rilevante per l’alto valore del rapporto architettura ambiente del paesaggio e delle emergenze naturalistiche caratteristico della Regione". "L’area – si legge nella diffida – contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta non è idonea per diversi motivi". Contestato anche il frazionamento in due parti degli impianti (Sassoferrato1 e Sassoferrato 2) che debbono essere considerati come "unico impianto". "Non è vero – aggiunge il comitato – quanto sostenuto dalla ditta che non è necessario lo screening di Via" e "la documentazione progettuale è del tutto carente".

"Non viene rispettato – rimarcano – l’indice di copertura che può essere superiore al 60% in area industriale". E ancora "manca una valutazione dell’impatto acustico e dell’effetto specchio, di aumento della temperatura, ma anche una valutazione in ordine i rischi di incendio e dell’effetto domino e di rischio elettromagnetico".

"Il valore della potenza installata per densità di popolazione – spiegano – è 38 volte maggiore rispetto agli altri Comuni marchigiani". Il comitato "invita quindi le autorità ciascuna per le proprie competenze, a esprimere parere negativo e a respingere la domanda di autorizzazione unica". Quindi diffida le "medesime autorità dall’accogliere la domanda in oggetto ritenendoli, diversamente, fin da ora responsabili dei conseguenti danni". Alla prima seduta di ieri della conferenza dei servizi non ha partecipato il sindaco Maurizio Greci ma la sua vice Lorena Varani. Al sindaco il comitato si era rivolto caldeggiando il ‘no’ del Comune (il consiglio comunale si è già espresso la scorsa settimana in questa direzione, ndr) ai nuovi impianti. Si è trattato di una prima seduta interlocutoria.

Sara Ferreri