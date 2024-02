Montesi: "Noi screditati, ecco perché l’addio"

"Noi lontani dal partito e dalla base? Sin dalla campagna elettorale, il partito ha imposto al suo interno figure non del territorio, con il solo intento di utilizzarli come ‘guardiani’ dei propri interessi". A replicare ai commissari straordinari della sede locale di Jesi di Europa Verde, Caterina Di Bitonto e Pierfrancesco Corvino, è il consigliere di maggioranza Luciano Montesi (foto). Che parla di "figure che, nel corso del tempo, pur ricoprendo incarichi a più livelli in Europa Verde, si sono dimostrate così poco corrette da arrivare a screditare pubblicamente sia i loro rappresentanti regolarmente eletti sia l’amministrazione, espressione anche del loro schieramento. Nel frattempo, con atteggiamento di totale indifferenza rispetto alle istanze del gruppo locale, hanno creato le condizioni per decretare la fine dell’esperienza politica del gruppo jesino, decidendo per un commissariamento quasi inconcepibile dopo un anno e mezzo di stallo. Il fatto che i commissari di Jesi non siano nostri concittadini (uno è di Ancona, l’altro di Sassoferrato) è la fotografia plastica di una gestione del tutto opaca e arbitraria degli organi sovracomunali".