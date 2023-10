Montesicuro e Varano, è qui la festa. Dalla bara di Dracula a Harry Potter

Doppio appuntamento da brivido in due delle principali frazioni di Ancona. A festeggiare Halloween, infatti, ci sono Montesicuro, con la terza edizione della sua "Festa di Halloween", e Varano, con "Halloween nel Borgo". Il primo evento si prepara a coinvolgere l’intera comunità, mai come prima d’ora. Tutto nasce da un’idea originale di Simona Ficosecco, danzatrice e coreografa, trasferitasi cinque anni fa a Montesicuro, che si è subito impegnata a coinvolgere i residenti per creare un allestimento "spaventosamente memorabile". Spaventapasseri e streghe animeranno i vicoli, dove tutto, a cominciare dagli abiti, è stato realizzato artigianalmente. Anche se c’è chi ritiene Halloween un’"americanata", il 31 ottobre è diventato comunque un momento di divertimento e socializzazione per bambini e famiglie.

"Il nostro Halloween è differente – spiega Simona Ficosecco – poiché si ispira ‘El Dia de los Muertos’ del Messico, una celebrazione dedicata ai defunti che ha un forte significato spirituale, con profonde radici culturali e religiose, unendo l’influenza indigena con elementi cattolici. Si narra che in questo giorno i nostri cari, omaggiati con fiori, colori e dolci, tornino per farci visita. Nel 2008 ’El dia de los Muertos’ è stato inserito tra i Patrimoni culturali immateriali dell’umanità dell’Unesco". Ficosecco sottolinea che "l’intera comunità collabora volontariamente per assicurare il successo dell’evento, con l’obiettivo di riportare il borgo al centro dell’interesse turistico e culturale. In passato sono venute centinaia di persone, anche da altre regioni". Le sorprese animate saranno curate dagli artisti-volontari dell’Associazione La Luna Dance Center. Inizio alle ore 18 con un aperitivo a tema nel bar locale, l’unico servizio presente nel borgo. A Montesicuro si potrà ammirare la bara originale del film ‘Dracula’ di Coppola, gentilmente offerta dal Centro servizi funebri Ditte Riunite di Alfieri & Tanatologia di Elena Guadagnini. Chi vorrà potrà farsi scattare una foto ricordo unica. In uno dei vicoli ci sarà una postazione dove il fotografo Francesco Marini regalerà un ritratto a chi vorrà farsi immortalare. "L’auspicio è che Halloween a Montesicuro possa aprire la strada a numerosi altri eventi – aggiunge Ficosecco – come quelli presentati da Fabiola Riccardini, presidente dell’Associazione Arpsess". Il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore Daniele Berardinelli hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, dandole il patrocinio.

Lo stesso Comune organizza la festa a Varano, la cui piazzetta, dalle ore 16.30, sarà animata dai bambini, che percorrendo le vie del paese porranno la fatidica domanda: dolcetto o scherzetto? A seguire spettacolo di teatro, danza e giocoleria, fino alle 18.30, ora dell’incontro con i personaggi di Harry Potter. Non mancheranno caldarroste, vin brulé, zucchero filato, croccante e molto altro. Un bus navetta gratuito partirà dal parcheggio dello stadio del Conero, dalle ore 16. La doppia festa dimostra che nelle frazioni si possono portare eventi che le valorizzino, anche grazie al coinvolgimento di chi le abita. Non luoghi abbandonati a se stessi, ma alternative vere al centro, capaci di contribuire all’attrattività di Ancona. La speranza è che si dia continuità a iniziative simili, in modo che delle frazioni non si parli solo per degrado e disservizi.