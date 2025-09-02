Montesicuro, la Luna Academy porta la danza con "Blue Sky Fest"

Montesicuro si tinge di blu. E’ il colore dei nastri con cui gli abitanti fino a giovedì orneranno il borgo anconetano, legandoli a finestre, porte, alberi o pali della luce. Sono i segni visibili di un’identità comune e di appartenenza, stimolata dalla Luna Academy, l’associazione ‘figlia’ de La Luna Dance Center, che organizza il ‘Blue Sky Fest’. La seconda edizione del festival di danza urbana e contemporanea è iniziata ieri, e si concluderà giovedì. In quel giorno (ore 19) le performance nate dalle residenze a Montesicuro saranno presentate in una serata itinerante, in cui il pubblico potrà seguire le creazioni artistiche nelle strade e nelle piazze. A conclusione, nella piazza principale si terrà una jam session di danza aperta a tutti, con la partecipazione dei danzatori del collettivo Devendra (Ancona), già protagonisti come coreografi della prima edizione dell’evento.

I coreografi marchigiani Simona Ficosecco, Gemma Carducci, Alessandra Caruso e i danzatori Valentina Clementi (Ancona), Eva Costa (Jesi), Greta Grippa (Roma), Chiara Cingolani (Ancona), Giulia Paoletti (Ancona), Chiara Galeotti (Faenza), Marta Tonini (Ancona) e Maria Chiara Ricciarelli (Falconara) animeranno il borgo con performance inedite e suggestive. Il ‘Blue Sky Fest’ unisce arte, cultura e partecipazione: coreografi e danzatori provenienti dalle Marche e da altre regioni sono invitati a creare performance site specific, interagendo con gli abitanti, le loro storie e gli spazi storici del borgo, che diventa così un palco a cielo aperto, dove vicoli e piazze si trasformano in scenografie vive delle narrazioni danzate.

L’evento nasce per esplorare la relazione tra arte, benessere psico-fisico e ambiente urbano, valorizzando al contempo il patrimonio culturale e architettonico del borgo. Il festival vuole coinvolgere attivamente gli abitanti nelle fasi creative, invitandoli a condividere storie, aprire scorci e spazi privati e a vivere in dialogo con gli artisti.

Così la comunità diventa parte integrante del processo, accogliente e protagonista di un’esperienza che unisce residenti e visitatori, contribuendo a far conoscere Montesicuro e a mettere in luce le sue grandi potenzialità. Il nome stesso del festival nasce da questa suggestione: da sempre, soprattutto d’estate, gli anconetani salgono sulla collina di Montesicuro per respirare aria più fresca e buona, quasi per toccare quel "cielo blu" che qui sembra più limpido e vicino. Le residenze artistiche si tengono dalle ore 16 alle 20.