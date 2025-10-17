Montesicuro si veste da Halloween. Grande festa ispirata al Messico

A Montesicuro arriva la festa di Halloween. Lo ha deciso ieri la giunta comunale. Protagonisti nel borgo saranno il mistero e il divertimento e dove i bambini e le loro famiglie potranno partecipare dalle 18 a un contest che si ispira alla spiritualità messicana del Dia de Los Muertos.

Tutta la frazione sarà addobbata in ogni vicolo e in ogni finestra con zucche, ragnatele, fantasmi e altri simboli di Halloween. L’assessorato ai Borghi insieme ad un gruppo di residenti volontari coordinati da Simona Ficosecco daranno vita la sera del 31 ottobre alla manifestazione nel piccolo centro che, per l’occasione, sarà chiuso alle auto. Si susseguiranno flash mob di danza per i piccoli con la Luna Dance Center, esibizioni di mariachi, spettacolo di danza aerea di Visionaria. Previsto un punto food con cibo messicano. Una festa da condividere con la famiglia ma anche una occasione unica per riscoprire la bellezza del borgo anconetano. "Prosegue il nostro impegno per i borghi e per le iniziative rivolte alle famiglie e ai ragazzi, grazie anche alla collaborazione e all’impegno dei residenti – afferma l’assessore ai Borghi e Turismo, Daniele Berardinelli –. Purtroppo quest’anno per quanto avvenuto, abbiamo scelto di non realizzare la solita manifestazione a Varano per rispetto della sua comunità che sta vivendo un momento di sofferenza particolare".

"Siamo alla quinta edizione di questa manifestazione – afferma Simona Ficosecco ideatrice del progetto - che trova un grande gradimento di pubblico. Tutta la nostra comunità, circa 400 abitanti, partecipa a questa iniziativa in maniera volontaria e concreta, rendendo il borgo un luogo affascinante e coinvolgente grazie anche all’allestimento che si ispira alla tradizione messicana, molto più spirituale. Il Comune negli ultimi due anni ha voluto sostenerci. Grazie dell’impegno all’assessorato ai Borghi e a tutti i tecnici comunali che collaborano alla sua realizzazione".