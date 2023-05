Montessori, ecco il campo polivalente

Alla scuola Montessori di Castelferretti è stato completato il nuovo campo polivalente, ideale per far giocare i giovani all’aperto. L’area è stata leggermente ampliata ed è stata pavimentata con resine sintetiche, che permettono di ottenere una superficie uniforme, ideale per buone prestazioni tecniche per il grado di attrito e per il rimbalzo della palla. Non da ultimo, non avrà bisogno di particolare manutenzione. Contestualmente agli interventi nel campetto, sono stati realizzati nuovi vialetti pedonali per collegare lo stesso ai due ingressi del plesso scolastico (quello su via Veneto e l’altro su via Marzabotto) e le uscite interne. Nel giardino, quindi, arriveranno nuovi arredi per il tramite di un finanziamento ottenuto dall’Istituto.

Ieri mattina il sindaco Stefania Signorini e l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi hanno effettuato un sopralluogo. Nel frattempo, sempre a Castelferretti, proseguono i lavori di ricostruzione della scuola Da Vinci, che ha già preso forma. Il nuovo immobile ospiterà 10 aule, sei laboratori, uno spazio per la refezione e una palestra, distribuiti in tre livelli. La palestra in particolare sarà più che raddoppiata rispetto all’attuale e potrà essere utilizzata anche in orario extrascolastico, grazie a un accesso diretto dall’esterno. Sarà completa di spogliatoi separati per maschi, femmine e corpo docente. Tra le novità, l’edificio sarà un ‘Nzeb’ (Nearly zero energy building) grazie alle nuove componenti tecnologiche e gli impianti all’avanguardia alimentati da fonti rinnovabili: sono previsti tra l’altro pannelli fonoassorbenti e fotovoltaici. Interventi finanziati per oltre 1,7 milioni di euro. In estate, infine, prenderanno avvio gli interventi di sostituzione del tetto della scuola Moro e della Mongolfiera, grazie a fondi Pnrr per 362mila euro per l’efficientamento energetico.