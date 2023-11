"Montessori touch" leader nell’impresa femminile

Il design ispirato alla grande figura di Maria Montessori e ideato da "Mood, the Montessori Touch" vince il bando "Fondo impresa femminile" di Invitalia. Si tratta di un progetto tutto chiaravallese, ideato e guidato dalla visual designer esperta di comunicazione Roberta Manzotti (dello studio RossodiGrana) che punta attraverso un e-commerce a promuovere la figura della pedagogista attraverso articoli cartacei come taccuini, poster, calendari, cartoline ed agende, tutti caratterizzati da una grafica ispirata al lavoro della Montessori e del suo metodo educativo rivoluzionario. "Un progetto che guarda anche alla sostenibilità – spiega Manzotti- visto che a breve sarà online il nuovo sito dove tutti i prodotti potranno essere acquistati in formato digitale e stampati in loco. Questo perché ci siamo resi conto che molti clienti comprano da paesi lontani come Cina e Giappone, dove Montessori è una figura conosciutissima, ma spedire fino a lì i nostri prodotti comporta costi alti sia in termini economici che di impatto ambientale. Ecco che allora abbiamo pensato a una modalità che annulli le pratiche di imballaggio, trasporto e spedizione". Le strategie di digital marketing, il costante sviluppo di nuovi prodotti, l’organizzazione della piattaforma di Mood valorizzano al meglio il Made in Italy e la rivoluzione tecnologica-digitale. "Il sito contribuisce inoltre a catalizzare l’attenzione sulla città che nel 1870 diede i natali a Montessori, Chiaravalle – prosegue Manzotti- con un impatto positivo sul turismo, soprattutto quello scolastico e tra le comunità di appassionati e pedagogisti, contribuendo anche a creare nuovi posti di lavoro e stimolare l’economia del territorio". A livello mondiale, il Metodo Montessori è sicuramente il più diffuso e praticato per quello che riguarda l’educazione infantile e tende a dare grande valore all’esperienza sensoriale e all’apprendimento attraverso la scoperta. Mood propone "racconti di carta" che si ispirano liberamente alla filosofia montessoriana. Nel 2007 ci fu il primo convegno dove pedagogisti e designer ebbero modo di confrontarsi sul tema, poi nel 2014 il premio per l’innovazione da parte dell’allora presidente Napolitano. Il progetto Mood è andato avanti e oggi, grazie anche alla progettazione di Maddalena Peroni, ha ottenuto nuovi fondi da Invitalia per continuare a crescere e svilupparsi.