Montignano, tre case ripulite dai ladri . L’amara scoperta dei residenti al loro rientro

Dopo Arcevia i ladri prendono di mira la frazione di Montignano, tre i colpi in altrettante abitazioni di via Oberdan. Ignoti hanno approfittato della temporanea assenza dei proprietari e, dopo aver forzato una porta, sono entrati e si sono impossessati di quanto di valore hanno trovato a disposizione. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Ad accorgersi di essere stati derubati, sono stati gli stessi residenti che, una volta rientrati in casa hanno trovato prima la porta forzata con evidenti segni di effrazione e poi gli appartamenti completamente sottosopra. Le tre case ripulite dai ladri, sono adiacenti, un furto che i malviventi potrebbero aver architettato, attendendo che all’interno non ci fosse nessuno.