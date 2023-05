"Monumento ai Caduti E ora basta sfregi"

"Il monumento simbolo della città capoluogo delle Marche è il Monumento. Quello ai Caduti, al Passetto. Credo che più di ogni altro identifichi la città, in uno dei luoghi più belli, di fronte al suo mare, sopra la sua spiaggia. Credo sia un monumento nel cuore di tutti i cittadini anconetani. Un monumento non solo ammirato, ma anche vissuto, sul quale tutti, almeno una volta, sono saliti, si sono seduti per ammirare il panorama. L’attenzione per mantenere il complesso monumentale in tutto il suo splendore è sempre stata alta. Spesso, purtroppo, il sito è stato preso di mira dai writers e ciò ha richiesto una serie di provvedimenti straordinari. Sono stati numerosi gli interventi di ripulitura e verniciatura per cancellare le scritte - l’ultimo episodio è avvenuto solo poche settimane fa - per consentire di goderne sempre al meglio della sua bellezza. L’auspicio è che questi sfregi non si verifichino più. Il restauro della scalinata che porta alla spiaggia, attualmente in corso, valorizzerà ancor più l’intera area. Pensando a un altro monumento simbolo e del cuore che dobbiamo invece valorizzare con forza, cito il Vecchio Faro, al Cardeto. Ho già avuto modo di dire e resto convinta che il Comune debba acquisirlo quel sito, tramite una permuta di immobili con il Demanio. In pochi, infatti, forse sanno che ad oggi, il Faro non è di proprietà del Comune. È un’operazione a portata di mano e che permetterà a tutti gli anconetani e ai turisti, di tornare ad abbracciare con lo sguardo il Golfo di Ancona dall’alto".