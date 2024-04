Monumento in ricordo di via Fani e Ricci

La capitale del Verdicchio ospiterà un monumento ai caduti di via Fani e all’appuntato Domenico Ricci originario della Vallesina: prevista, domenica (alle 11,30), la partecipazione della fanfara dei carabinieri da Roma. Sono in corso a Cupramontana le celebrazioni per il 50esimo anniversario della costituzione della locale sezione associazione nazionale carabinieri "Appuntato Ricci". Domani alle 10 al teatro Concordia si terrà un convegno sulla strage di via Fani: interverranno lo scrittore Filippo Boni, autore del libro "Gli Eroi di via Fani", Giovanni Ricci, figlio dell’appuntato Ricci morto, a soli 42 anni, nello stesso attentato. Alle 21 poi avrà luogo il concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma. Domenica alle 8,30 raduno dei partecipanti in piazza IV Novembre, alle 9,30 la messa del vescovo Monsignor Gerardo Rocconi alla collegiata di San Leonardo. E poi dopo la deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti, alle 11,30 l’inaugurazione del monumento in un’area verde pubblica in via Ridolfi. Autore dell’opera è il maestro cuprense Franco Pierangeli. Si proseguirà poi alle 16 con la visita delle mostre "Calendari storici" e "Divise storiche".