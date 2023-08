"Monza: Colombo è bravo, ma l'attacco non è completo. Palladino spera nell'ultimo regalo di Galliani"

Il Monza attende ancora Lorenzo Colombo per l’attacco: "Lo spero perché mi piace tantissimo, credo che arriverà una punta e siamo fiduciosi", la chiamata di Palladino. Risponde Pioli: "Più soluzioni abbiamo e meglio sarà: in questo momento siamo al completo, ma poi la società vedrà cosa fare".

Ci sarebbe la soluzione, ma un segnale ulteriore arriva dal campo: per la seconda consecutiva l’ex Lecce è rimasto a guardare per 90 minuti. Sullo sfondo resta Luis Muriel, in attesa che anche il nodo Petagna possa risolversi positivamente nell’ultima settimana di mercato. La preferita del Condor Galliani. M.C.