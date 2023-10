Monza pronta al debutto in casa di Civitanova con tre nuovi acquisti

La nuova MINT Vero Volley Monza è pronta all’esordio stagionale in SuperLega. I ragazzi allenata da Massimo Eccheli debutteranno alle 18, all’Eurosuole Forum, con la Cucine Lube Civitanova. Sarà il debutto assoluto con la maglia dei briazoli per Ran Takahashi, Eric Loeppky e Ibrahim Lawani, i nuovi acquisti arrivati solamente da pochi giorni agli ordini del coach del Consorzio, che ha ammesso: "Avremmo voluto ancora un po’ di tempo per lavorare a ranghi completi, però penso che questo valga per tante squadre. Possiamo comunque stare in gara fin da subito con formazioni di altissimo livello, affidandoci a individualità e capacità di essere combattivi". Andrea Gussoni