Morais firma la rimonta,. Termoli gelato

1920: Iannaccone; Biguzzi, Magnani, Tracchia; Thiane, Mercuri, Hysaj (30’ st Ceesay), Colabella, Antonacci (26’ st Basualdo); Romano (22’ st Manara), Cancello (39’ st De Pace). Panchina: Giangregorio, Galdo, De Risio, Toffolo, Marrone. All. D’Adderio.

CASTELFIDARDO: Amato; Fiscaletti, Massa, Palestini (36’ st Mataloni), Paramatti, Dovhanyk (13’ st Tarulli), Bartoli (36’ st Stragapede), Clerici, Kari (13’ st Traini), Morais, Cilenti (26’ st Zanutel). Panchina: Coccia, Locanto, Bugari, Abagnale. All. Cuccù.

Arbitro: Elia di Ostia Lido

Reti: 31’ pt e 45 st Morais, 34’ pt Romano, 41’ pt Mercuri.

Note. Espulso al 42’ st Stragapede per fallo di reazione. Ammoniti Palestini, Morais, Paramatti, Thiane, Cancello, Fiscaletti. Recupero 1’ pt e 5’ st.

Un punto, il primo del campionato per il Castelfidardo. I biancoverdi lo conquistano a Termoli, alla sesta giornata. Dopo sette partite in totale (compresa la Coppa Italia con il ko di Ancona) arriva il primo risultato positivo stagionale per la formazione di Cuccù. Rimpianti e delusione nella formazione di casa che si vede sfuggire proprio all’ultima curva e, per giunta in superiorità numerica, la vittoria. Morais autore di una doppietta apre e chiude le realizzazioni al Cannarsa, in un match dove i gol e le emozioni non mancano. Quattro giri di lancette e i giallorossi colpiscono la traversa con Colabella, anche se poi l’assistente rileva un fuorigioco. Ci provano i padroni di casa, ma è il Castelfidardo a passare dopo poco la mezz’ora. Tutto inizia con una bella punizione calciata da Clerici e deviata dal portiere in angolo. Dalla bandierina lo stesso Clerici serve Morais che con un colpo di testa porta in vantaggio i fidardensi. Dura poco però la gioia di Paramatti (tornato dopo la squalifica e capitano del Castelfidardo) e compagni perché dopo tre minuti Colabella serve in area Romano che ha il tempo di stoppare la palla e infilare Amato per il pareggio. Dopo sette minuti i padroni di casa mettono addirittura la freccia con il pallonetto di Mercuri che beffa il portiere ospite. Nel secondo tempo i padroni di casa cercano con insistenza la terza rete. Il Castelfidardo ci mette circa un quarto d’ora per carburare. Lo fa con Palestini che però calcia sopra la traversa. I locali reclamano invano un paio di rigori, il Castelfidardo rimane in dieci per l’espulsione di Stragapede, ma proprio al novantesimo trova il gol del pareggio con Morais che sfrutta un cross dalla destra, si gira e infila Iannaccone evitando la sesta sconfitta consecutiva in campionato.