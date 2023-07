Morandi conquista la piazza Il debutto è una grande festa

Morandi fa cantare la spiaggia di velluto, ieri la prima data del tour ‘Go Gianni Go’. Sono diciotto gli appuntamenti che lo vedono protagonista in altrettante date in tutta Italia, quella di ieri è stata una partenza col botto per l’eterno ragazzo che, con una precisione maniacale durante il soundcheck ha perfezionato ogni dettaglio dell’acustica, mentre è rimasto sorpreso dal colpo d’occhio che piazza Garibaldi, dove gli organizzatori hanno provveduto a preparare una distesa di sedie, regala dal palco allestito alle spalle dell’ex Filanda, lo stesso dove ieri alle 21,30 le luci hanno illuminato Gianni Morandi, che dopo più di un ventennio è tornato in concerto a Senigallia.

Pochi i posti disponibili all’apertura dei varchi dove i fans si sono posizionati ordinatamente in attesa di sedersi al proprio posto. Sei i settori disponibili con altrettante fasce di prezzo: 115 euro per una poltronissima vip, mentre si scendeva a 104 per una gold, passsando per i 92 della poltrona fino ai 57,50 della poltrona categoria C. Un successo annunciato con una scaletta che ha visto scorrere tutti i più grandi successi, cantanti da Gianni insieme alla piazza.

Molte anche le persone che hanno cercato di avvicinarsi alla recinzione per sbirciare un pezzo di concerto, mentre in molti si sono posizionati lungo fiume per godersi il live. Una persona eccezionale, così l’hanno descritta i commercianti e i ristoratori che hanno avuto la fortuna di incontrarlo: Morandi non si è sottratto ai fans che gli hanno chiesto un selfie, cercando di accontentare un po’ tutti, con la sua solita allegria contagiosa. Uno spettacolo atteso che proietta la spiaggia di velluto verso il clou degli eventi già in cartellone estivo, ma non si escludono sorprese: la prima potrebbe arrivare già la prossima settimana, con un concerto organizzato durante R105 XMasters Expo&Sport.