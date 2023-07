Morandi conquista la spiaggia di velluto La platea diventa una pista da ballo

L’abbraccio della spiaggia di velluto a Gianni Morandi: "Non mi lasciavano più andare". Si parte col botto: le luci si spengono e sul palco il ragazzo di Monghidoro, in total white, intona ‘L’Allegria’, canzone legata a Senigallia per la partecipazione nel video di alcuni ballerini locali. Praticamente sold out la data Zero del tour ‘Go Gianni Go’ che, in quanto a scenografia e scaletta, ricalca quello dei palas. Ma Morandi sa come farsi amare dal suo pubblico che sornione lo ascolta seduto e lui, lo scatena con una corsa tra le poltroncine, facendo alzare tutti. Si comincia con ‘L’Allegria’, ma la festa dura più di due ore: c’è tempo per ripercorrere i vecchi successi, passando per quelli nuovi e non manca un tributo all’amico fraterno Lucio Dalla. Gianni si commuove intonando ‘Caruso’, seguito dal pubblico che illumina Piazza Garibaldi con i telefonini creando un’atmosfera surreale.

In prima fila il sindaco, che confessa di essere un fan di Morandi: tra le sue canzoni preferite ci sono ‘Fatti mandare dalla mamma’ e ‘L’Allegria’. Tra una canzone e l’altra c’è anche lo spazio per raccontare aneddoti: in pochi sapevano che da giovanissimo frequentava la spiaggia di velluto con una compagnia di avanspettacolo e regala anche un sorriso agli amministratori quando confessa di aver assistito, cappellino e occhiali da sole addosso per non farsi riconoscere, all’apertura del ‘ponte del fiaton’, che per un maratoneta come lui, non è così lungo da percorrere. Ad accompagnarlo sul palco, un’orchestra di 13 elementi diretta dal maestro Luca Colombo, oltre alle tre voci Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra. Le sedie diventano un ricordo per tanti al medley e le ali della piazza si trasformano in breve tempo in una pista da ballo. Non mancano selfie e video per immortalare una serata magica, nonostante il temporale che l’ha preceduta. Al termine il pubblico si sposta in massa sotto il palco sulle note di ‘Banane e lamponi’ e Gianni concede anche il bis intonando di nuovo ‘Evviva’.