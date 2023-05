Morandi Group protagonista a Monaco di Baviera

Continua a parlare sempre di più una lingua internazionale Morandi Group, in questi giorni tra i protagonisti di Transport Logistic, uno degli appuntamenti più importanti al mondo nel settore della mobilità, logistica, Information Technology e supply chain management in svolgimento a Monaco di Baviera. Un esempio di come il Gruppo marchigiano si confermi tra i leader di una portualità vissuta a 360 gradi, a partire da elementi chiave per questo settore, come appunto, la mobilità e l’innovazione tecnologica. "In questa manifestazione, che vanta una media di 55.500 visitatori, stiamo illustrando la nostra realtà nell’ottica di una crescita continua e di nuove, strategiche, opportunità di sviluppo" dichiarano Andrea e Chiara Morandi, rispettivamente Ceo e General manager di Morandi Group. Una significativa occasione, quindi, per proseguire l’approfondimento della conoscenza di mercati internazionali, che ormai il Gruppo frequenta da anni. A Monaco insomma una ‘Fiera’ di opportunità che ribadisce la dimensione assunta dalla

compagine riconosciuta ormai anche dalla reti televisive nazionali come dimostra la presenza, nei giorni scorsi, nel programma Officina Italia, l’appuntamento di Rai 3 dedicato alle eccellenze

economiche del Paese, in cui sono stati intervistati i due fratelli Andrea e Chiara, ovvero la quarta generazione alla guida della compagine marchigiana.